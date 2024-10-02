Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 2 октября 2024Экономика

У блогера Чекалина захотели отобрать недвижимость в Дубае

Mash: следствие захотело арестовать недвижимость Чекалина в Дубае

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следствие захотело отобрать недвижимость блогера Артема Чекалина в Дубае. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, Следственный комитет подготавливает ходатайство в суд об аресте недвижимости блогера. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На данный момент блогера допрашивают.

Ранее сообщалось, что за незаконные валютные операции Чекалину может грозить срок лишения свободы до 10 лет. Известно, что ущерб от действий блогера и его бывшей супруги Валерии Чекалиной составил 250 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      В МИД оценили перспективы переговоров по СНВ с США

      Бывший боксер из США оценил жалобы девушки Миранчука на жизнь в Америке

      Названа причина появления устойчивых к антибиотикам бактерий

      Кладоискатели нашли в поле десятки монет эпохи викингов

      Раскрыт еще один фигурант нового дела Чекалиных

      Власти российского города не стали обижаться на сравнение с «жопой»

      Уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром попало на видео

      Россиянам назвали снижающий риск болезней почек напиток

      Медведев получил новую должность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше