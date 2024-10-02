У блогера Чекалина захотели отобрать недвижимость в Дубае

Mash: следствие захотело арестовать недвижимость Чекалина в Дубае

Следствие захотело отобрать недвижимость блогера Артема Чекалина в Дубае. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, Следственный комитет подготавливает ходатайство в суд об аресте недвижимости блогера. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На данный момент блогера допрашивают.

Ранее сообщалось, что за незаконные валютные операции Чекалину может грозить срок лишения свободы до 10 лет. Известно, что ущерб от действий блогера и его бывшей супруги Валерии Чекалиной составил 250 миллионов рублей.