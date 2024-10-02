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22:41, 2 октября 2024Бывший СССР

Украинские войска обвинили в кровавой провокации в Херсоне

Губернатор Сальдо: ВСУ совершили в Херсоне кровавую провокацию

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили в подконтрольном им городе Херсоне кровавую провокацию. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные убили шесть мирных жителей и ранили несколько десятков человек. «Само собой, украинские палачи и их прикормленные пропагандисты обвинили Россию, заявив, что это был выстрел из танка с левого берега Днепра», — заявил он.

Сальдо добавил, что боеприпас прилетел с территории силикатного завода на берегу реки Кошевой, где у украинской армии расположена крупная военная база. «Это была кровавая постановка, сценарий которой был написан заранее», — отметил он.

2 октября стало известно, что российские войска с помощью авиации и артиллерии ударили по живой силе и технике украинских войск в Курской области. Удары, по данным оборонного ведомства, наносились по силам противника, сосредоточенным в районах 18 населенных пунктов российского региона.

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      Марина Совина
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