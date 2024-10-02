Российская авиация и артиллерия ударили по ВСУ в Курской области

Минобороны заявило об ударах по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Российские войска с помощью авиации и артиллерии ударили по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Поражение было нанесено 22-й, 41-й и 61-й механизированным, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 1-й и 17-й бригадам нацгвардии, 36-й бригаде морской пехоты, а также 112-й, 116-й и 129-й бригаде территориальной обороны, пояснили в ведомстве.

Удары, по его данным, наносились по силам противника, сосредоточенным в районах 18 населенных пунктов российского региона.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Накануне Минобороны опубликовало видео, на котором российские войска точным попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в приграничном районе Курской области гаубицу M777 производства США.