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21:01, 2 октября 2024Из жизни

Укравшая гроб с останками женщина попала под суд

В США укравшей гроб с телом женщине грозит условный срок

Фото: Rhodi Lopez / Unsplash

В городе Лас-Вегас, США, 47-летняя женщина вынесла из похоронного бюро гроб с останками человека и попала под суд. Об этом сообщает KLAS-TV.

Согласно проведенному расследованию, ночью 27 августа Патрисия Сьерра украла гроб, вытряхнула из него содержимое и оставила на пороге, поскольку у нее не хватило сил утащить свою «добычу» дальше.

На допросе Сьерра призналась, что в тот день выпила шесть бутылок пива, приняла психоактивные вещества и перестала понимать, что происходит. Она согласилась признать вину в обмен на более легкое наказание, поэтому ей грозит только условный срок.

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В рамках досудебного соглашения женщина должна пройти лечение от наркотической зависимости, подключиться к электронному мониторингу, чтобы за ее передвижениями могли следить, и периодически сдавать тесты на содержание наркотиков в крови. Если Сьерра снова примет запрещенные вещества или нарушит какой-то другой пункт соглашения, ее заключат в тюрьму не менее чем на год.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии женщина, мечтавшая завести детей, украла из больницы чужую дочь. Мать пострадавшей призналась, что даже спустя десять лет после произошедшего она никак не может избавиться от полученной психологической травмы.

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      Юлия Юткина
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