Стала известна стоимость платных обновлений Windows 10

В октябре 2025 года корпорация Microsoft начнет взимать плату за обновления для Windows 10. На это обратило внимание издание ZDNet.
Журналисты медиа отметили, что Microsoft обновила свой сайт, где уточнила стоимость платных обновлений для Windows 10. Компания начнет рассылать их с октября 2025-го и будет поддерживать клиентов платно в течение трех лет. Из официальных материалов стало известно, сколько будут стоить коммерческие апдейты.
Для корпоративных клиентов лицензия на один компьютер за первый год обойдется в 61 доллар. За второй и третий год стоимость дважды удвоится — она составит 122 и 244 доллара соответственно. Таким образом, в сумме участие в Программе расширенного обновления безопасности (ESU) обойдется максимум в 427 долларов, или около 40 тысяч рублей за один ПК.
При этом коммерческие пользователи не смогут пропустить первый или второй год обновлений и заплатить, например, только за третий. В Microsoft пояснили, что обновления будет иметь накопительный характер. «Не думайте, что вы сможете обмануть систему», — подчеркнули авторы ZDNet.
Пользователи образовательных учреждений заплатят Microsoft заметно меньше. За первый год им придется отдать 1 доллар, за второй — 2 доллара, за третий — 4 доллара. В сумме платные обновления обойдутся для школ, университетов и других организаций в 7 долларов, или около 650 рублей. Стоимость участия в ESU для обычных потребителей не раскрывается: в Microsoft пообещали сообщить цены ближе к дате развертывания обновлений.
В конце сентября корпорация Microsoft выпустила бесплатные версии Windows 11 для ознакомления. Такие версии ОС можно не регистрировать, но они прекратят работать через 90 дней с момента первого запуска.