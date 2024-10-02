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08:24, 2 октября 2024Россия

В Госдуму внесли проект о штрафах до 60 миллионов рублей за фиктивную регистрацию

В ГД внесли проект о штрафах до 60 миллионов рублей за фиктивную регистрацию

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Государственную Думу внесли законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за фиктивную регистрацию иностранцев и подделку документов. Проект закона опубликован в думской электронной базе.

Повышенные штрафы парламентарии предлагают установить для юридических лиц. В случае, если будет доказана подделка документов, им грозит штраф от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное нарушение — от 10 до 60 миллионов рублей.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех фракций нижней палаты парламента и другие депутаты.

«Документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие наличие у лица права, имеют важное правоустанавливающее значение для обеспечения вопросов миграционного учета, поэтому подделка документов в целях организации незаконной миграции требует дополнительной правовой оценки и повышенных мер административно-правового воздействия», — говорится в пояснительной записке к документу.

После пленарного заседания Госдумы, которое состоялось 1 октября, в нижнюю палату парламента внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. В частности, на рассмотрение внесен документ об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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