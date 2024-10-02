В Латвии усилили ПВО на границе с Россией

Министр обороны Латвии Спрудс: на границе с Россией усилили численность ПВО

Латвия увеличила численность соединений противовоздушной обороны (ПВО) на границе с Россией. Об этом сообщил министр обороны прибалтийской республики Андрис Спрудс, пишет издание Delfi.

В области Латгалия на востоке страны национальные вооруженные силы усилили противовоздушную оборону. По словам Спрудса, теперь там расположено еще больше мобильных боевых групп военно-воздушных сил (ВВС) с боевыми ракетами ПВО, а также специальные радары для обнаружения дронов.

7 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич рассказал о якобы падении российского военного беспилотника в Латлагии. По его словам, это стало поводом для начала расследования.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Латвия и другие страны Прибалтики начали строить военную инфраструктуру на границе с Российской Федерацией.