В МИД оценили заявления Борреля о разрешении ВСУ бить по аэропортам России

Захарова: заявления Борреля об ударах по РФ говорят о бесславном конце карьеры

Заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель о призыве западных союзников Киева разрешить использовать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие Запада для ударов по российским аэропортам говорят о его бесславном конце карьеры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«А когда иначе Боррель говорил? Он всегда был вдохновителем по антироссийской деятельности и давно перешел всевозможные границы как дипломат и политик. (...) Он не задается вопросами, от чьего имени он говорит такие вещи? Если он говорит от имени Евросоюза, то ему стоит обратить внимание на опросы общественного мнения в странах Запада», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, слова Борреля являются «ни чем иным, как пропагандой англосаксов». Также она подчеркнула, что заявления европейского дипломата говорят о «бесславном конце его карьеры».

30 сентября Боррель заявил, что призывает западных союзников Киева разрешить ВСУ бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России.