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15:12, 2 октября 2024Мир

В МИД высказались о призыве Бориса Джонсона принять Украину в НАТО

Захарова: призыв Джонсона принять Киев в НАТО — подстрекательство к конфликту
СюжетРоссия и НАТО:
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Hollie Adams / Reuters

Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять Украину в НАТО является подстрекательством к конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Подобные провокационные заявления — не что иное, как подстрекательство к прямому вовлечению НАТО в вооруженное противостояние с Россией. К каким последствиям это может привести, Борис Джонсон не интересуется», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что в своих суждениях Джонсон не руководствуется сохранением жизней.

Захарова также высказалась о словах экс-главы британского правительства, что он любит Россию. По ее словам, высказывание Джонсона является «англосаксонским шабашем».

Ранее бывший британский премьер опубликовал статью для журнала Spectator, в которой призвал «немедленно принять Украину в НАТО».

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      Елизавета Мытарева
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