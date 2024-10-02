В МИД высказались о призыве Бориса Джонсона принять Украину в НАТО

Захарова: призыв Джонсона принять Киев в НАТО — подстрекательство к конфликту

Призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять Украину в НАТО является подстрекательством к конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Подобные провокационные заявления — не что иное, как подстрекательство к прямому вовлечению НАТО в вооруженное противостояние с Россией. К каким последствиям это может привести, Борис Джонсон не интересуется», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что в своих суждениях Джонсон не руководствуется сохранением жизней.

Захарова также высказалась о словах экс-главы британского правительства, что он любит Россию. По ее словам, высказывание Джонсона является «англосаксонским шабашем».

Ранее бывший британский премьер опубликовал статью для журнала Spectator, в которой призвал «немедленно принять Украину в НАТО».