В российском регионе задумались об уникальности разумной жизни

РИА Новости: в Самаре шагнули вперед к разгадке происхождения жизни

Ученые из Самары совместно с коллегами в приближенных к космическим условиям синтезировали органическое соединение, играющее важную роль в процессе зарождения жизни. Как уверяют РИА Новости, таким образом в российском регионе сделали шаг вперед к разгадке происхождения жизни. Исследование авторов опубликовано в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.

Специалисты синтезировали метилглиоксаль, облучив потоком электронов в глубоком вакууме при температурах жидкого гелия лед из угарного газа и ацетальдегида. «После синтеза в холодных молекулярных облаках метилглиоксаль может служить ключевым предшественником сахаров, сахарных кислот и аминокислот», — рассказал доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов.

По его словам, конечная цель работы коллектива авторов заключается в понимании того, насколько уникально существование разумной жизни во Вселенной.

В сентябре российский космонавт Олег Кононенко заявил, что в случае встречи с инопланетянами он спросил бы у них, как они достигли Земли.