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18:19, 2 октября 2024Наука и техника

В США рассказали о превосходстве российской авиации над F-16 ВСУ

Генерал Дэвис: переданные Киеву F-16 уступают российским истребителям

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Истребители F-16, которые Запад передал Вооруженным силам Украины, уступают российским самолетам по основным характеристикам. Об этом генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис рассказал Business Insider.

По его словам, у F-16 есть «некоторые проблемы» с дальностью полета и уязвимостью. «Даже самые лучшие системы, которые мы можем установить на эти самолеты, все равно не позволят им превзойти некоторые из лучших российских истребителей», — сказал Дэвис.

Он отметил, что у России есть «довольно продвинутые» истребители Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31, которые могут нести ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М. Генерал подчеркнул, что российская ракета превосходит по дальности полета переданные Киеву ракеты AIM-120 AMRAAM. Кроме того, радары российских истребителей способны обнаружить F-16.

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В августе издание TWZ писало, что Военно-воздушные силы США перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на украинских F-16. Американские специалисты получили от Киева данные о характеристиках излучения российских систем РЭБ, которые могут представлять угрозу для истребителей.

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      Даниил Иринин
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