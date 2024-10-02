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18:04, 2 октября 2024Бывший СССР

Военные ВСУ стали требовать от родственников пленного совершить теракт

РИА Новости: военные ВСУ пытают пленного и требуют от его семьи совершить теракт

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытают российского военнопленного Сергея Полия и требуют от его семьи совершить теракт. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник, передает РИА Новости.

Сообщается, что жене российского военного поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения. Источник предоставил агентству видео, на котором российский военный лежит на полу, а человек за кадром называет его «рядовой Полий, пленный», на что тот кивает. После этого неизвестный начинает избивать лежащего на земле дубинкой, нанося удары по конечностям, голове и спине в течение минуты. Он продолжает это делать, несмотря на крики пленного.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что Киев использует шантаж в отношении матерей российских военнослужащих, которых взяли в плен. Он добавил, что ВСУ продолжают попирать нормы международного права, совершая военные преступления.

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      Илья Таксюр
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