Военные ВСУ стали требовать от родственников пленного совершить теракт

РИА Новости: военные ВСУ пытают пленного и требуют от его семьи совершить теракт

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытают российского военнопленного Сергея Полия и требуют от его семьи совершить теракт. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник, передает РИА Новости.

Сообщается, что жене российского военного поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения. Источник предоставил агентству видео, на котором российский военный лежит на полу, а человек за кадром называет его «рядовой Полий, пленный», на что тот кивает. После этого неизвестный начинает избивать лежащего на земле дубинкой, нанося удары по конечностям, голове и спине в течение минуты. Он продолжает это делать, несмотря на крики пленного.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что Киев использует шантаж в отношении матерей российских военнослужащих, которых взяли в плен. Он добавил, что ВСУ продолжают попирать нормы международного права, совершая военные преступления.