В СПЧ заявили о шантаже матерей пленных российских солдат

Член СПЧ Брод заявил, что Киев шантажирует матерей пленных российских солдат

Киев использует шантаж в отношении матерей тех российских военнослужащих, которых взяли в плен. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее мать российского бойца, попавшего в плен к Вооруженным силам Украины, рассказала, что ее шантажируют украинские спецслужбы. По словам сотрудницы Росгвардии по ДНР Валентины Иванченко, ей демонстрировали видео издевательств над 21-летним сыном.

«Размещение данного видео совпало по времени с отражением в докладе УВКПЧ ООН информации о зверствах ВСУ в отношении российских военнопленных. Так что обвинить Валентину Иванченко в подаче недостоверной информации невозможно», — пояснил Брод.