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14:42, 1 октября 2024Россия

В СПЧ заявили о шантаже матерей пленных российских солдат

Член СПЧ Брод заявил, что Киев шантажирует матерей пленных российских солдат
Александр Брод

Александр Брод. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Киев использует шантаж в отношении матерей тех российских военнослужащих, которых взяли в плен. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее мать российского бойца, попавшего в плен к Вооруженным силам Украины, рассказала, что ее шантажируют украинские спецслужбы. По словам сотрудницы Росгвардии по ДНР Валентины Иванченко, ей демонстрировали видео издевательств над 21-летним сыном.

«Размещение данного видео совпало по времени с отражением в докладе УВКПЧ ООН информации о зверствах ВСУ в отношении российских военнопленных. Так что обвинить Валентину Иванченко в подаче недостоверной информации невозможно», — пояснил Брод.

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      Никита Абрамов
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