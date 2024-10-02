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09:30, 2 октября 2024Забота о себе

Врач рассказал о необычном методе восстановления после операций

Кардиолог Орлов: гипокситерапия поможет быстрее восстановиться после операций

Фото: PeopleImages.com / Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Даже после обычной простуды нужно некоторое время, чтобы вернуться в привычный режим, рассказал кардиолог, заведующий Клиникой интегральной и восстановительной медицины Олег Орлов. О необычном методе восстановления после операций и болезней, включая коронавирус, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Врач подчеркнул, что важно не прекращать лечение после первых улучшений и продолжать усиленно заботиться о себе еще некоторое время после выздоровления. «Методы реабилитации подбираются индивидуально врачом в зависимости от следующих факторов: возраст пациента, перенесенное заболевание или операция, общее состояние здоровья, физиологические особенности. Также важно учесть жалобы и особые запросы при назначении восстановительной терапии», — рассказал кардиолог.

К универсальным, основным методам, которые помогут быстрее восстановить при многих диагнозах и после операций, Орлов отнес ЛФК, мануальную терапию, медицинские массажи, рефлексотерапию, физиотерапию и СПА-процедуры с уклоном в медицину. Одним из самых интересных инструментов в восстановительной медицине он назвал кресло для гипокситерапии. Такая процедура, по его словам, может длиться 20 или 40 минут.

Выглядит все следующим образом: пациент через маску дышит воздухом с пониженным содержанием кислорода (порядка 10-15 процентов) при нормальном атмосферном давлении. В ответ на снижение содержания кислорода в подаваемом воздухе организм реагирует снижением уровня кислорода в крови (уровня сатурации). Как только он достигнет индивидуального адаптационного уровня, в маску подается воздух с повышенным содержанием кислорода (30-40 процентов), и будет подаваться до тех пор, пока уровень сатурации пациента не вернется к исходному значению

Олег Орловврач-кардиолог

Орлов отметил, что такой метод лечения подходит для всех групп населения, его эффективность подтверждена клиническими исследованиями. Эта процедура помогает восстановиться после ряда операций и заболеваний, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции.

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      Александра Лисица
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