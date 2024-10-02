Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:02, 2 октября 2024Забота о себе

Выходка любовницы в постели возмутила женатого мужчину

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женатому мужчине, которого возмутила выходка любовницы в постели. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Мужчина рассказал, что прекратил заниматься сексом с женой из-за ее проблем со здоровьем, и женщина разрешила ему завести любовниц, однако попросила не обсуждать половую жизнь на стороне с ней. Тогда автор письма начал сексуальные отношения с коллегой. Проговорив возможности предотвращения беременности, любовники договорились заниматься только анальным и оральным сексом без презерватива.

«Однако в прошлый раз после продолжительных оральных ласк, она забралась на меня сверху и села на мой член. Вскоре все закончилось сильным взаимным оргазмом. Лишь через некоторое время, когда она от меня оторвалась, я понял, что у нас был вагинальный секс. Я всегда считал, что могу отличить анус от влагалища, но единственный раз, когда это имело значение, я не почувствовал ничего необычного», — посетовал мужчина.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

После инцидента любовники поругались: мужчина заявил, что это предательство со стороны партнерши, а она обвинила его в том, что он якобы знал о происходящем и подверг ее риску беременности. В ответ Юзвяк заверил, что произошедшее — не вина мужчины, хотя специалиста и удивила неспособность автора письма отличить анус от вагины.

Если у вас была договоренность, что секс будет ограничиваться оральным и анальным, на ней лежала обязанность объявить, что в этот день она хочет чего-то другого. Почему она думает, что вы знали, что она делает, если она никогда раньше этого не делала и не подавала подобных сигналов? Похоже, она неспособна принять на себя ответственность

Рич Юзвяксекс-коуч

Коуч порекомендовал мужчине расстаться с коллегой, поскольку она не умеет соблюдать договоренности, а свою проблему обсудить с терапевтом.

Ранее Юзвяк дал совет 45-летнему мужчине, который сделал вазэктомию и стал испытывать трудности с достижением оргазма. Эксперт отметил, что проблема, вероятно, имеет психологическую, а не физиологическую причину.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Путь трансформации и модернизации». Компания с российскими корнями объяснила решение уволить всех россиян

      Врач посоветовала некоторым россиянам отказаться от творога

      Голландец проехал на телеге по российскому селу и поделился впечатлениями

      Россия выдаст другим странам кредиты на 1,6 триллиона рублей

      В Раде возмутились поведением Зеленского после поездки в США

      Экс-премьер Украины сделал прогноз о мобилизации

      Кандидат в вице-президенты США заявил о необходимости экспансии Израиля

      Востоковед порассуждал о реакции Израиля на удар Ирана

      Выходка любовницы в постели возмутила женатого мужчину

      Останки шестилетней девочки нашли в брюхе крокодила-людоеда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше