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05:00, 25 сентября 2024Забота о себе

Неверный супруг заподозрил жену в измене и пришел в замешательство

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Мужчина, который полгода изменяет жене, заподозрил, что супруга ему тоже не верна, и попросил совета у эксперта по отношениям Закари Зейна. Мнение специалиста, как лучше выйти из семейного кризиса, опубликовал Men's Health.

Неверный супруг рассказал, что начал изменять жене полгода назад с женщиной, которая работает в соседнем офисе. По его словам, с тех пор он ни разу не занимался сексом с женой и ответил отказом, когда та попыталась проявить инициативу. «Теперь я думаю, что тогда она и решилась на измену», — написал мужчина.

Автор письма признался, что пришел в замешательство, осознав, что жена тоже может быть ему не верна. Он уточнил, что сомнения появились, когда она стала раз в месяц уходить ночевать к подругам. При этом подруги, с которыми он пытался поговорить, ничего не знают о совместных ночевках с его женой. «Вдобавок на следующее утро она возвращается счастливая и невероятно милая», — поделился сомнениями мужчина.

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Он отметил, что любит жену и не хочет с ней разводиться, но не знает, как правильнее поступить: продолжить изменять друг другу или поговорить и попробовать вернуть нормальные семейные отношения.

В ответ на письмо Зейн указал, что, если автор письма любит жену, ему нужно признаться ей в неверности. При этом задавать вопросы о ее предполагаемой интрижке не стоит, считает коуч. «Я думаю, что вам следует прекратить роман на стороне и реинвестировать освободившееся время и сексуальную энергию в свою жену. Попытайтесь восстановить осмысленную, страстную сексуальную жизнь с женщиной, на которой вы женились», — дал совет коуч.

Он добавил, что женщина, скорее всего, пошла на измену из-за того, что была отвергнута мужем. Если же восстановить эмоциональную связь и дать супруге почувствовать себя желанной, она не станет искать утешения в объятиях другого мужчины, считает Зейн.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет 45-летнему мужчине, который сделал вазэктомию и стал испытывать трудности с достижением оргазма. Эксперт отметил, что проблема, вероятно, имеет психологическую, а не физиологическую причину.

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      Екатерина Улитина
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