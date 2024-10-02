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13:10, 2 октября 2024Силовые структуры

Выстрелившего в пьяного соседа в своем доме медика оставили под домашним арестом

В Свердловской области суд оставил под арестом фельдшера, застрелившего соседа

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Свердловский областной суд оставил под домашним арестом фельдшера Сергея Майстренко, выстрелившего в соседа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд не стал изменять меру пресечения фельдшеру в результате обжалования постановления Нижнесергинского районного суда прокурором и потерпевшими. Майстренко пробудет под арестом до 13 ноября.

По версии следствия, мужчина выстрелил в соседа в своем доме, спасти потерпевшего не удалось. Как сообщает E1, Майстренко взял в руки ружье, когда сосед в состоянии алкогольного опьянения ворвался в его квартиру и попытался задушить медика и его жену. Ранее потерпевший был судим за побои.

Ранее следователи возбудили дело после покушения на главврача ЦРБ Карачаевска Динислава Айдинова.

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      Илона Палей
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