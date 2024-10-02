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15:22, 2 октября 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Украину в связях с террористами

Захарова: ВСУ связаны с террористами
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) связаны с террористами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, 1 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский создал интернациональный легион, наполненный иностранными террористами. В него входят в том числе боевики ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация) и «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация). Приоритет при наборе отдается выходцам из Закавказья и Центральной Азии, о чем свидетельствует теракт в «Крокус Сити Холле», организованный «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

Дипломат добавила, что американская военная база Танфа в Сирии превратилась в откровенно террористический хаб. По ее словам, нападение колонны боевиков на севере Мали также свидетельствует о помощи ВСУ террористам.

Ранее Захарова обвинила Украину в вымещении злобы на мирном населении Донбасса. Она заявила, что от действий ВСУ пострадали дети и подростки из-за ударов по Донецку и Горловке.

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      Илья Таксюр
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