Захарова обвинила Украину в связях с террористами

Захарова: ВСУ связаны с террористами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) связаны с террористами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, 1 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский создал интернациональный легион, наполненный иностранными террористами. В него входят в том числе боевики ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация) и «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация). Приоритет при наборе отдается выходцам из Закавказья и Центральной Азии, о чем свидетельствует теракт в «Крокус Сити Холле», организованный «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

Дипломат добавила, что американская военная база Танфа в Сирии превратилась в откровенно террористический хаб. По ее словам, нападение колонны боевиков на севере Мали также свидетельствует о помощи ВСУ террористам.

Ранее Захарова обвинила Украину в вымещении злобы на мирном населении Донбасса. Она заявила, что от действий ВСУ пострадали дети и подростки из-за ударов по Донецку и Горловке.