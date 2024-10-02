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14:57, 2 октября 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Украину в вымещении злобы на мирном населении Донбасса

Захарова: атакуя Донбасс, Украина вымещает злобу

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

«Укронацисты» вымещают злобу на мирном населении Донбасса, нанося удары в годовщину присоединения новых регионов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, от действий Вооруженных сил Украины погибли и пострадали дети и подростки из-за ударов по Донецку и Горловке. Она добавила, что это месть от «приверженцев свободы и демократии» и вымещение ненависти на детей.

Ранее Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в убийстве тысяч украинских военных. Так она прокомментировала отчет счетной палаты США о том, что Запад обучил у себя около 127 тысяч украинских военных.

До этого Захарова сообщила, что все якобы мирные планы Зеленского и Запада по началу переговоров и урегулированию украинского кризиса являются мифотворчеством и ложью. Она указала на то, что главы западных стран «как будто» обсуждают переговоры, но при этом «подначивают к бойне».

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      Илья Таксюр
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