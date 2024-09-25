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20:21, 25 сентября 2024Мир

В МИД России назвали мифотворчеством якобы мирные планы Зеленского и Запада

Захарова: якобы мирные планы Зеленского и Запада — это мифотворчество и ложь
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Все якобы мирные планы президента Украины Владимира Зеленского и Запада по началу переговоров и урегулированию украинского кризиса являются мифотворчеством и ложью. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Не стоит называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, очередным обманом, западней или чем-то еще. Все якобы "мирные планы" Запада и Зеленского на самом деле никакими переговорами не являются», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что главы западных стран «как будто» обсуждают переговоры и мир, но при этом «подначивают к бойне».

23 сентября Зеленский раскрыл подробности «плана победы» Украины. По его словам, реализация этой инициативы усилит позиции Киева, а также «заставит» президента России Владимира Путина принять участие в мирных переговорах. Кроме того, он признался, что план разработан, прежде всего, с расчетом на поддержку президента США Джо Байдена.

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      Дарья Устьянцева
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