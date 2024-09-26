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22:40, 26 сентября 2024Мир

Захарова обвинила Зеленского в убийстве тысяч украинских военных

Захарова: Запад обучил 127 тысяч бойцов ВСУ, а затем Зеленский их убил
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отчет счетной палаты США о том, что Запад обучил у себя около 127 тысяч украинских военных, в своем Telegram-канале обвинила президента Украины Владимира Зеленского в их последующем убийстве.

«А затем Зеленский их убил», — отреагировала на отчет Захарова.

26 сентября в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 2280 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери ВСУ с начала атаки на Курскую область. Он заявил, что ВСУ понесли серьезные потери. По его словам, нападение на курском направлении далось украинской армии тяжело.

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      Марина Совина
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