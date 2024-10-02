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19:29, 2 октября 2024Мир

Заявления Южной Кореи в адрес России связали с планами оправдать ядерные приготовления

МИД России: нападки Сеула говорят о планах оправдать ядерные приготовления

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Нападки Южной Кореи в адрес России говорят о планах оправдать ядерные приготовления Сеула в военной сфере по желанию США. Об этом заявили в МИД России, передает ТАСС.

Таким образом в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на заявление Сеула, где главу МИД России Сергея Лаврова обвинили в «крайне безответственной» позиции в отношении ядерной программы КНДР.

«Российская позиция по данному вопросу была изложена министром предельно доходчиво, аргументированно и убедительно. Несмотря на это, сигнал не был воспринят в Сеуле (...) Для российской стороны очевидно, что за нападками на Москву отчетливо просматривается попытка оправдать беспрецедентное наращивание военных приготовлений Сеула с ядерной составляющей по указке и при непосредственном участии США и их союзников», — отметили в министерстве.

Также в комментарии ведомства отмечено, что на данном этапе сложно говорить о снижении ядерной угрозы на Корейском полуострове, когда США, Южная Корея и Япония наращивают военное присутствие в регионе и создают аналогичный НАТО альянс.

Ранее постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон заявил, что агрессивная политика США стала причиной создания в КНДР ядерного оружия. Дипломат подчеркнул, что этот вид вооружений был создан в стране для самозащиты и сдерживает конфликт на полуострове.

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      Максим Габриелян
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