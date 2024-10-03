Названы новые причины для более резкого повышения ключевой ставки

«Ъ»: новые расходы бюджета в 2024 году могут заставить ЦБ поднять ставку выше

Вероятность нового повышения ключевой ставки Банка России, причем даже более резкой, чем до 20 процентов, возросла после внесения «бюджетного пакета», в составе которого есть законопроект о возможном росте расходов до конца года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о том, что документ позволяет потратить в 2024 году еще 1,5 триллиона рублей на приоритетные цели. Средства, необходимые для оперативной реакции на возникающие риски, возьмут в резервном фонде правительства.

Как объяснил замминистра финансов Владимир Колычев, финансирование пойдет из накопленных рублевых остатков бюджета, которых для этих целей достаточно. Издание отмечает, что величина этих средств в открытой статистике отсутствует.

В результате дефицит бюджета вырастет до 3,3 триллиона рублей, то есть 1,7 процента ВВП. Это на 1,2 триллиона больше, чем предыдущие планы, и на 100 миллиардов рублей превосходит дефицит прошлого года. Таким образом, в ближайшие месяцы объем вливаний в экономику вырастет.

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов отмечал, что в проекте бюджета оказались непредвиденные моменты, которые потребуют корректировки подходов. Позднее зампред ЦБ Алексей Заботкин подтвердил, что факторы роста расходов и более высокой индексации коммунальных тарифов в 2025 году будут учтены только в октябрьском прогнозе.

Ранее аналитики «ВТБ Мои инвестиции» предположили, что к концу года ставка ЦБ достигнет 21 процента, то есть с текущего уровня она вырастет на два процентных пункта.