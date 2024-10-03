Американские дипломаты пришли на суд по воевавшему в ВСУ наемнику

Сотрудники посольства США пришли на суд по делу наемника ВСУ американца Хаббарда

Сотрудники посольства США пришли на судебное заседание по делу американского гражданина Стефана Хаббарда, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Мосгорсуд пришли два дипломата, они рассчитывают переговорить с подсудимым до начала заседания.

Мосгорсуд в четверг продолжил рассматривать уголовное дело в отношении 72-летнего Хаббарда. Ранее он признал вину.

Пенсионер заявил, что был наемником и согласен с предъявленным ему обвинением. Он получал жалованье в размере одной тысячи долларов в месяц за участие в боевых действиях в составе украинской армии.

По данным следствия, наемник заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года, прошел военную подготовку, после чего получил оружие и обмундирование. Хаббарда задержал российский военнослужащий в апреле того же года.

