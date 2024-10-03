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22:13, 3 октября 2024Из жизни

Банк Ватикана уволил женившихся вопреки запрету сотрудников

Из банка Ватикана уволили пару, которая сыграла свадьбу, несмотря на запрет

Фото: Mario Tomassetti / Vatican Media / Reuters

Мужчину и женщину уволили с работы в банке Ватикана за то, что они нарушили запрет на браки между сотрудниками. Об этом пишет The Guardian.

Молодая пара, которую в итальянской прессе прозвали «Ромео и Джульеттой», сыграла свадьбу в августе —  после того, как в банке запретили браки между сотрудниками. Правило было введено, чтобы избежать репутационных рисков, связанных с непотизмом — предоставлением привилегий родственникам или друзьям, независимо от их профессиональных качеств.

Женившимся клеркам дали 30 дней, чтобы один из них уволился. Другому в этом случае разрешалось сохранить работу. Никто из них не захотел этого делать, поэтому обоих уволили после истечения срока 1 октября. Банк Ватикана сообщил, что его руководство приняло «трудное решение» расторгнуть договоры. «Это решение, принятое с глубоким сожалением, было продиктовано необходимостью сохранения прозрачности и беспристрастности в деятельности института и никоим образом не ставит под сомнение право двух людей на союз в браке», — сказали представители банка.

Банк Ватикана объявил о запрете в апреле. Он вступил в силу лишь после того, как среди его сотрудников не осталось супружеских пар. Правило также запрещает сотрудникам вступать в брак с теми, кто работает в других учреждениях Ватикана. Публика узнала об этом лишь только после того, как уволенные супруги рассказали о случившемся в СМИ.

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В сентябре молодожены также обратились с письмом к папе Франциску, который ранее одобрил запрет на браки между сотрудниками. Кроме того, ADLV, ассоциация мирян Ватикана, сделала заявление от имени пары, утверждая, что «рождение новой семьи не должно подвергаться опасности из-за бюрократических правил». У молодоженов есть возможность обратиться в суд Ватикана и оспорить решение бывшего работодателя.

Ранее сообщалось, что в Венгрии католического священника Герго Бесе, известного своими консервативными взглядами, уличили в участии в гей-вечеринках и съемках в порно. После скандала его отстранили от служения.

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