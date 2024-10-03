Байдена обвинили в уязвимости США к нефтяному шоку

Сланцевый магнат Хэмм: Байден сделал США уязвимыми к скачкам цен на нефть

Администрация президента Джо Байдена сделала США «необычайно уязвимыми» к ближневосточному нефтяному шоку. Так высказался о возможных скачках цен на сырье сланцевый магнат Гарольд Хэмм, его цитирует Financial Times.

Основатель американской компании по разведке и добыче нефти и природного газа Continental Resources обвинил власти в опустошении стратегических запасов нефти и ущербе внутреннему производству. Страна не может быстро нарастить добычу нефти, в то время как конфликт на Ближнем Востоке способен нарушить глобальные поставки сырья, предупредил Хэмм.

После ракетной атаки Ирана на Израиль мировые цены на нефть превысили 76 долларов за баррель впервые за последний месяц. На фоне опасения дальнейшего обострения конфликта в регионе, на долю которого приходится около трети мировых мощностей по добыче нефти, аналитики ждут дальнейшего подорожания энергоресурсов. Любой конфликт с участием Тегерана может поставить под угрозу экспорт нефти и газа из Персидского залива через Ормузский пролив на границе с Ираном, через которую проходит 20 процентов мировых поставок сырья.

В то же время дальнейшее подорожание топлива неудобно для администрации Байдена и вице-президента Камалы Харрис, чьи обещания низких цен стали одним из краеугольных камней избирательной кампании. Для снижения цен на бензин Белый дом принял решение открыть Стратегический нефтяной резерв (SPR). Сейчас в запасах осталось 382 миллиона баррелей, чего, по данным Управления энергетической информации США, будет достаточно для удовлетворения потребления примерно на 19 дней.

По мнению экономиста и инвестиционного банкира Евгения Когана, если ответ Израиля на ракетный обстрел затронет порты, нефтяные хранилища, нефтепереработку, нефтяные месторождения, энергетические и инфраструктурные объекты Ирана, ситуация на мировом рынке нефти может резко измениться. Эксперт допустил рост цен вплоть до 85 долларов за баррель или даже выше. Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов полагает, что нефть может подорожать и до 100 долларов за баррель.