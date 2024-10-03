Боевики «Хезболлы» объявили об остановке прорыва ЦАХАЛ

«Хезболла» объявила об остановке прорыва ЦАХАЛ на территорию Ливана

Боевики радикального исламистского движения шиитского толка «Хезболла» объявили об остановке с помощью артиллерии прорыва Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территорию Ливана. Сообщение группировки передает РИА Новости.

«Бойцы исламского сопротивления в 10:15 утра (совпадает с мск — прим. «Ленты.ру») в четверг, 3.10.2024, ответили артиллерийским обстрелом на попытку израильских вражеских сил прорваться», — указали в «Хезболле».

Ранее 3 октября ЦАХАЛ впервые атаковала центральный район ливанской столицы Бейрута.

До этого стало известно, что «Хезболла» впервые вступила в бой с израильскими пехотинцами. В «Хезболле» сообщили, что бойцы ЦАХАЛ отступили.