Два футбольных топ-клуба сенсационно проиграли в Лиге Чемпионов

«Реал» и «Бавария» сенсационно проиграли в основном этапе Лиги Чемпионов

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» сенсационно проиграли во втором туре основного этапа футбольной Лиги Чемпионов с одинаковым счетом. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Оба топ-клуба проводили свои матчи на выезде и были фаворитами у букмекеров. В частности, «Реал» играл на выезде с французским «Лиллем» и уступил (0:1). Решающим стал гол Джонатана Дэвида с пенальти на исходе первого тайма.

В свою очередь, «Бавария» играла в «Бирмингеме» против местной «Астон Виллы». Победу хозяевам принес гол Джона Дюрана на 79-ой минуте.

После двух туров «Бавария» идет на 15-ом месте в таблице, «Реал» расположился двумя строчками ниже. У обеих команд в активе по три очка.

В других матчах тура «Монако» ушло от поражения в матче с загребским «Динамо» (2:1), «Ювентус» обыграл «РБ Лейпциг» (3:2), а «Ливерпуль» одержал победу над «Болоньей» (2:0). Также «Бенфика» разгромила «Атлетико» (4:0)