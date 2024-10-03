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11:56, 3 октября 2024Мир

Глава МИД Ливана назвал причину усиления «Хезболлы»

МИД Ливана: «Хезболла» сильна, так как Израиль не выполнил требования ООН

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» в настоящее время сильно, так как Израиль не выполнил ряд требований резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Такую причину усиления организации назвал министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб в эфире CNN.

«Если бы Израиль согласился по-настоящему имплементировать резолюцию 1701, то, вероятно, "Хезболла" не была бы так же сильна в своем присутствии на юге, как сейчас», — заявил глава МИД.

Бу Хабиб также заявил, что шиитское движение усилило свои позиции в связи с тем, что Ливан «имеет дело с оккупацией». По его словам, конфликт находится в фазе серьезной эскалации. Министр добавил, что не знает, к каким последствиям приведет сложившаяся ситуация.

В интервью для американского канала Бу Хабиб также заявил, что после недели высокого уровня Генеральной ассамблеи (ГА) ООН он остался в США для работы над мирным урегулированием.

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      Елизавета Мытарева
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