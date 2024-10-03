Молодая женщина с ВИЧ рассказала о личной жизни

26-летняя Элли Харрисон рассказала, что пять лет назад у нее выявили ВИЧ. В авторской колонке для Metro молодая женщина поделилась подробностями личной жизни после постановки диагноза.

По словам Харрисон, она регулярно сдавала анализы для контроля состояния здоровья. Когда ей был 21 год, врачи диагностировали у нее ВИЧ. После пережитого шока пациентка стала готовиться к масштабной терапии, но ей всего лишь назначили прием одной таблетки в день для снижения вирусной нагрузки на организм. «В остальном я веду жизнь обычного человека, — сказала она. — Когда я рассказала семье и друзьям о заболевании, они меня поддержали».

Однако в университете она столкнулась с проблемой: когда узнали о ее положительном ВИЧ-статусе, разразился скандал, так как другие студенты боялись находиться рядом с ней.

box#3561713

Харрисон констатировала, что в обществе до сих пор уверены, что заразиться ВИЧ можно, например, через поцелуи. И из-за этого у нее регулярно возникают трудности. «На одном из свиданий парень побоялся даже дотрагиваться до меня, когда узнал о ВИЧ. Еще один мужчина узнал о моей болезни на втором свидании и накинулся на меня с кулаками, затем он гнался за мной по улице, беспрестанно оскорбляя», — поделилась воспоминаниями девушка.

Она также сказала, что каждый раз, когда она объясняет пути передачи вируса, люди перепроверяют ее слова в интернете. «Многие бояться общаться с ВИЧ-инфицированным человеком. Но я не представляю для них угрозы как половой партнер. Благодаря приему лекарства я не могу передать вирус другому», — заявила Харрисон.

Ранее академик Вадим Покровский оценил способность новой вакцины, которую разработала американская компания Gilead Sciences, Inc., победить ВИЧ. По его словам, препарат не является принципиально новым открытием.