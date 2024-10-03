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09:07, 3 октября 2024Из жизни

Неизвестная работа Пикассо за 630 миллионов рублей десятилетиями висела в доме старьевщика

В Италии нашли неизвестную картину Пикассо за 6 миллионов евро

Картина Пабло Пикассо «Портрет Доры Маар»

Неизвестный портрет работы основоположника кубизма Пабло Пикассо десятилетиями висел в гостиной старьевщика в Италии и раздражал его жену. Об этом пишет The Guardian.

Работу легендарного испанского художника, которую теперь оценивают в шесть миллионов евро (около 630 миллионов рублей), нашел в 1962 году Луиджи Ло Россо. Мужчина занимался разбором вещей в доме на острове Капри и обнаружил там странный портрет. «Мой отец сам был с Капри и собирал всякий хлам, чтобы продать его за копейки, — рассказал сын старьевщика. — Он нашел эту картину еще до моего рождения и понятия не имел, кто такой Пикассо. Он вообще был не очень культурным человеком».

Россо привез картину к себе домой в Помпеи и повесил в дешевой рамке в гостиной. Его жена была не в восторге от этого: считала портрет «отвратительным» и мечтала избавить от него. Тем не менее полотно, выполненное в стиле кубизма, провисело на стене в доме Россо несколько десятилетий.

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О том, что картина может быть подлинной работой Пикассо, задумался Андреа Россо, сын старьевщика, после того как прочел несколько книг по искусству, подаренных ему тетей. В итоге он с женой обратился к нескольким независимым экспертам. В 2024 году графолог итальянского культурного фонда «Аркадия» Чинция Альтиери подтвердила, что подпись на картине из столовой Россо действительно принадлежит Пикассо.

«Я работала над ней несколько месяцев, сравнивая с подписями на других его оригинальных работах. Это без всяких сомнений его подпись. Нет никаких признаков, указывающих на подделку», — рассказала Альтиери в интервью The Guardian.

Пикассо часто бывал и работал на Капри. Сейчас эксперты считают, что картина из помпейской гостиной была написана в середине 1930-х. Предполагается, что на ней изображена Дора Маар — французская художница и фотограф, муза и любовница Пикассо.

Теперь сотрудники фонда «Аркадия» намерены предоставить все собранные доказательства в фонд Пикассо. Ранее Россо пытался связаться с фондом имени художника, но там его заявки не стали рассматривать серьезно, сразу же объявив картину подделкой.

Ранее в Австралии музей оказался втянут в скандал, когда выяснилось, что выставленные там картины Пабло Пикассо — подделки. «Картины Пикассо» были выставлены на одной из длительных экспозиций Музея старого и нового искусства Тасмании.

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      Никита Савин
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