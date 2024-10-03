Отец 14 детей погиб на СВО

«Елабуга 24»: отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб на СВО

Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил телеканал «Елабуга 24».

С бойцом в городе простились накануне. По сведениям телеканала, у 44-летнего мужчины остались супруга и 14 детей. Местные журналисты выяснили, что 11 из них являются несовершеннолетними.

Житель Татарстана подписал контракт с Минобороны в июле, когда республиканские власти повысили единовременную выплату контрактникам до миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Приморском крае мать участника спецоперации лишила биологического отца военнослужащего «гробовых» выплат. Суд встал на сторону россиянки, обязав ответчика вернуть полученные им денежные средства.

До этого родственники военнослужащего из Свердловской области рассказали о неожиданном исчезновении денег с его банковской карты.