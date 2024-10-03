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15:00, 3 октября 2024Экономика

Россияне стали больше инвестировать

Мосбиржа: в сентябре число россиян с брокерским счетом выросло на 437 тысяч

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В сентябре число россиян с брокерским счетом на Московской Бирже выросло на 437 тысяч человек, до 33,8 миллиона пользователей. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

За первый месяц осени граждане стали больше инвестировать — они вложили в инструменты фондового рынка 123,4 миллиарда рублей. Сделки на бирже в сентябре заключили 3,8 миллиона частных инвесторов.

«Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 11,6 миллиарда рублей, нарастив при этом объем вложений в паи фондов до рекордных 70 миллиардов рублей. Объем инвестиций в облигации — 65,1 миллиарда рублей», — пояснили представители площадки.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Мосбирже, выросло до 5,86 миллиона. Торговый оборот на подобных счетах увеличился до 243,4 миллиарда рублей, из них 71 процент — сделки с акциями, 9 процентов — с облигациями и 20 процентов — с паями фондов.

В августе количество физлиц, открывших счета на Мосбирже, выросло на 1,6 процента в месячном выражении, и достигло 33,3 миллиона. Кроме того, в последнем месяце лета на бирже заключили сделки почти четыре миллиона частных инвесторов. Суммарный объем вложений на фондовом рынке Московской биржи достиг 110,1 миллиарда рублей.

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