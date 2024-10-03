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14:14, 3 октября 2024Спорт

Российская рекордсменка мира описала желание поехать на Олимпиаду фразой «отдала бы все»

Рекордсменка мира по спортивной ходьбе Хасанова: отдала бы все за поездку на ОИ

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Рекордсменка мира по спортивной ходьбе Эльвира Хасанова рассказала о желании поехать на Олимпийские игры (ОИ). Ее слова приводит «Чемпионат».

«Я бы все деньги отдала, что у меня есть, чтобы поехать на Олимпиаду. Все призовые, все заработанное вложила бы – сразу, без малейших раздумий», — заявила спортсменка. Она добавила, что деньги и возможность выступить на Играх невозможно сопоставить.

Летом Хасанова выиграла чемпионат России в спортивной ходьбе на 10 000 метров с результатом 40 минут 59,93 секунды, установив мировой рекорд. Она участвовала в Олимпийских играх 2020 года, где заняла 16-е место.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В марте 2023-го членство было восстановлено, при этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации сохранилось.

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      Анастасия Борисова
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