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23:39, 3 октября 2024Спорт

Российский вратарь сыграет в НХЛ в шлеме с гербом России и медведем

Вратарь «Каролины» Кочетков сыграет в НХЛ в шлеме с гербом России и медведем

Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

Вратарь «Каролины Харрикейнс» Петр Кочетков сыграет в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в шлеме с российской символикой. Фотографии экипировки опубликовала дизайнерская компания Sylabrush в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Шлем выполнен в белом, красном и черном цветах. На нем изображены герб России, медведь с ярко красными глазами и деревянная церковь с куполами и крестами.

25-летний Кочетков выступает за «Каролину» с 2022 года. Всего он провел за команду 69 матчей, в восьми из которых оформил шатаут.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс».

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      Дарья Коршунова
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