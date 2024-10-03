Три краснокнижных гиганта забрели из Белоруссии в Россию

В фотоловушку Псковской области попали три огромных зубра из Белоруссии

Группа краснокнижных гигантских животных из Белоруссии забрела в Россию и попала в объектив фотоловушки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале.

На территории одних охотничьих угодий региона заметили трех зубров. Известно, что эти редкие животные не водятся в местных лесах. Поэтому, подчеркнул Ведерников, данное событие крайне необычное.

«Самая северная популяция зубра в Республике Беларусь находится в Верхнедвинском и Россонском районах, граничащих с нашей областью», — отметил он.

По словам Ведерникова, с большей вероятностью громадные зубры пришли в российские леса из соседней страны. «Даже зубры оценили нашу природу», — резюмировал губернатор.

Ранее краснокнижный гренландский кит заплыл в бухту, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. На место инцидента выехали ученые. Они наблюдали за состоянием млекопитающего, поливали его водой и отпугивали птиц. Позднее выяснилось, что животному помогали не только люди. Один из сородичей пытался вытолкнуть друга, рискуя тоже попасть в ловушку.