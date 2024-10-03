У российской границы заметили еще один иностранный самолет-разведчик

Flightradar24: самолет-разведчик ВВС США пролетает вдоль границы РФ и Финляндии

В настоящее время вдоль границы РФ и Финляндии пролетает самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing RC-135V Rivet Joint. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса мониторинга воздушных судов Flightradar24.

Судя по данным, самолет предположительно вылетел с аэродрома Щитно-Шиманы на северо-востоке Польши и направился в сторону Финляндии. С 14:30 по мск самолет начал движение вдоль границы, пролетел до ее северной оконечности, и затем лег на обратный курс в 16:00 по мск. Сейчас самолет радиоразведки пролетает близ финского города Йоэнсуу.

Ранее сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Boeing RC-135W Rivet Joint и самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon замечены над акваторией Черного моря к западу от Крыма. Предположительно, их главным заданием также стала радиоразведка.