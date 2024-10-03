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16:03, 3 октября 2024Мир

В МИД России высказались об угрозе столкновения ядерных держав

Рябков: опасность прямого столкновения ядерных держав нельзя недооценивать
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, текущая ситуация в мире не имеет аналогов в прошлом.

«Мы движемся по неисследованной военно-политической территории. И права на ошибку у наших оппонентов быть просто не может», — сказал дипломат.

Ранее Рябков выразил обеспокоенность возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам. Он подчеркнул, что ядерные объекты как таковые должны всегда выводиться за рамки любых конфликтов, поскольку катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы.

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      Виктория Кондратьева
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