Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 3 октября 2024Мир

МИД России озабочен возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам

Рябков: Россия озабочена возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

МИД России озабочен возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов», — сказал он.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва видит повод для серьезной озабоченности в свете происходящих событий на Ближнем Востоке. Он уточнил, что возможность удара по ядерным объектам недопустимо даже рассматривать, поскольку катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы.

Дипломат отметил, что в настоящее время международному сообществу, включая Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) и его руководству, следует «возвысить голос», чтобы подчеркнуть недопустимость подобных сценариев на фоне тревожных эскалационных сигналов из Израиля.

Ранее Рябков выразил мнение, что России надо готовиться к длительному противостоянию с США. Он подчеркнул, что Москве не следует питать особых иллюзий, учитывая сложившийся в Вашингтоне двухпартийный антироссийский консенсус.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Это был рискованный шаг». Украина бросила в Курскую область лучшие западные танки. Какую технику там заметили?

      В Европе заявили об интересе в транзите российского газа через Украину

      Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара правильным шагом

      Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты

      Из Windows 11 удалили WordPad

      Российского инженера начали судить за передачу Украине чертежей «Уралвагонзавода»

      В США похвалили тактику Путина на Украине

      МИД России озабочен возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам

      Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по России

      Раскрыты детали свадебных платьев звезды «Очень странных дел»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше