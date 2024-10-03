Рябков: Россия озабочена возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам

МИД России озабочен возможным ударом Израиля по иранским ядерным объектам. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ядерные объекты как таковые, в любом случае, должны всегда выводиться за любые рамки любых конфликтов», — сказал он.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва видит повод для серьезной озабоченности в свете происходящих событий на Ближнем Востоке. Он уточнил, что возможность удара по ядерным объектам недопустимо даже рассматривать, поскольку катастрофические последствия нападения на любой ядерный объект практически гарантированы.

Дипломат отметил, что в настоящее время международному сообществу, включая Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) и его руководству, следует «возвысить голос», чтобы подчеркнуть недопустимость подобных сценариев на фоне тревожных эскалационных сигналов из Израиля.

Ранее Рябков выразил мнение, что России надо готовиться к длительному противостоянию с США. Он подчеркнул, что Москве не следует питать особых иллюзий, учитывая сложившийся в Вашингтоне двухпартийный антироссийский консенсус.