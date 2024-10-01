В МИД России заявили о готовности к длительному противостоянию с США

Замглавы МИД Рябков: России надо готовиться к длительному противостоянию с США

России надо готовиться к длительному противостоянию с США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Иллюзий особых питать не следует, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах», — отметил дипломат.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, российская сторона посылает «своему противнику» предупредительные сигналы, чтобы он эту решимость не недооценивал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США перестать притворяться, что первая поправка к Конституции США, гарантирующая свободу слова, работает. Так дипломат прокомментировала новость о том, что бывший госсекретарь США Джон Керри призвал отменить первую поправку о свободе слова с целью борьбы с дезинформацией.