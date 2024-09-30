Захарова: США пора перестать притворяться, что поправка о свободе слова работает

США пора перестать притворяться, что первая поправка к Конституции США, гарантирующая свободу слова, работает. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Правильно, сколько можно притворяться», — написала она.

Так представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала новость о том, что бывший госсекретарь США Джон Керри призвал отменить первую поправку о свободе слова с целью борьбы с дезинформацией.

Ранее Захарова заявила, что в кулуарах Генассамблеи ООН обсуждают превращение Госдепартамента США в бюро по раздаче боеприпасов. По ее словам, темой для разговоров также является и тот факт, что американская дипломатия сама себя дисквалифицировала.

