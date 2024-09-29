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13:29, 29 сентября 2024Мир

Раскрыты кулуарные разговоры о политике США на Генассамблее ООН

Захарова: в ООН обсуждают превращение Госдепа США в бюро раздачи боеприпасов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

На Генассамблее ООН обсуждают превращение Госдепартамента Соединенных Штатов в бюро по раздаче боеприпасов. Содержание кулуарных разговоров об американской политике у себя в Telegram-канале раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала российский дипломат.

Ранее сообщалось, что большинство представителей Запада на фоне обеспокоенности ряда государств острыми мировыми процессами, в том числе положением дел на Ближнем Востоке, предпочитают отмалчиваться. Об этом журналистам на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

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      Фариза Бацазова
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