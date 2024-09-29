Захарова: в ООН обсуждают превращение Госдепа США в бюро раздачи боеприпасов

На Генассамблее ООН обсуждают превращение Госдепартамента Соединенных Штатов в бюро по раздаче боеприпасов. Содержание кулуарных разговоров об американской политике у себя в Telegram-канале раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала российский дипломат.

Ранее сообщалось, что большинство представителей Запада на фоне обеспокоенности ряда государств острыми мировыми процессами, в том числе положением дел на Ближнем Востоке, предпочитают отмалчиваться. Об этом журналистам на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.