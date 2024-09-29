Минск описал поведение Запада на фоне мировых конфликтов фразой «как в рот воды набрал»

Глава МИД Белоруссии обвинил Запад в отмалчивании на фоне мировых конфликтов

Большинство представителей Запада на фоне обеспокоенности ряда государств острыми мировыми процессами, в том числе положением дел на Ближнем Востоке, предпочитают отмалчиваться. Такие обвинения журналистам на Генассамблее ООН в Нью-Йорке озвучил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, его слова приводит ТАСС.

Поведение некоторых западных держав в период мировых конфликтов высокопоставленный дипломат описал фразой «как в рот воды набрали». «Особенно что касается того, что сегодня происходит на территории Палестины, Израиля, Ливана, что затрагивает интересы всего региона», — добавил он.

При этом Минск отметил огромную обеспокоенность этими процессами со стороны государств из других регионов мира, начиная от Латинской Америки, заканчивая Китаем.

«Потому что все понимают, насколько мир сегодня напичкан оружием, настолько сегодня высок конфликтный потенциал, что искрит везде. Что это добром не закончится», — подчеркнул Рыженков.

Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что всем странам мира следует выступать против политики силы и гегемонии для того, чтобы способствовать демократизации международных отношений.