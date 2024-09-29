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08:31, 29 сентября 2024Мир

Китай призвал мир выступать против политики силы и гегемонии

МИД Китая: всем странам мира следует выступать против политики силы и гегемонии
Ван И

Ван И. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Всем странам мира следует выступать против политики силы и гегемонии для того, чтобы способствовать демократизации международных отношений. Об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил глава МИД Китая Ван И, передает РИА Новости.

По его словам, государствам необходимо проводить совместные консультации и обмениваться опытом, поскольку это поспособствует развитию более справедливой, многополярной модели глобального управления.

«Мы должны выступать за многополярность, придерживаться того, чтобы все страны, независимо от их размера, имели свое собственное место и роль в многополярной системе. Мы должны претворять в жизнь подлинную многосторонность, выступать против гегемонизма и политики силы», — сказал министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызывает удивление. Как рассказал Лаврову Ван И, Париж и Берн «очень сильно просились» на встречу.

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      Артём Верейкин
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