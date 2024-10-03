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08:55, 3 октября 2024Бывший СССР

В Одессе повреждена электроподстанция

«Страна.ua»: в Одессе начались перебои со светом из-за повреждения подстанции

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Одессе и Одесской области начались перебои с электроснабжением из-за повреждения электроподстанции. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Ночью в Одесской области была объявлена воздушная тревога, появились сообщения о прилете по подстанции. Официальные лица еще не прокомментировали произошедшее.

Ранее в Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали два взрыва. Подробностей не приводилось.

До этого объекты инфраструктуры были повреждены в подконтрольном Украине городе Запорожье. Сообщается, что Вооруженные силы России нанесли шесть ударов с помощью корректируемых авиационных боеприпасов.

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      Илья Таксюр
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