В российском поселке устроили похороны моста

В Самарской области поставили крест на месте поломанного моста

В поселке Усть-Кинельский Самарской области местные жители устроили похороны мосту, закрытому на ремонт. Они установили на поломанной конструкции деревянный крест, сообщает «Подъем».

Таким образом жители поселка отреагировали на то, что мост закрыт на ремонт на протяжении двух лет. Из-за отсутствия переправы им приходится делать крюк в полтора километра, чтобы добраться до объектов инфраструктуры.

При этом глава Усть-Кинельского территориального управления администрации городского округа Кинель Сергей Козлов заявил, что ремонт моста не планируется в ближайшее время из-за других важных проектов. По его словам, крест установили хулиганы. К настоящему моменту конструкцию уже убрали.

Козлов добавил, что отсутствие моста некритично. «Нет большой проблемы. Уже люди даже привыкли к этому. Конечно, создало неудобство — полтора километра крюк, но на машине это ни о чем. Поэтому великой проблемы нет, но неудобство, конечно, есть», — объяснил чиновник.

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