Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:56, 3 октября 2024Экономика

Единственную дорогу к российскому селу размыло из-за паводка

Паводок размыл единственную дорогу к селу Соболево

Кадр: Telegram-канал Андрей Воровский

На Камчатке паводок подмыл единственную дорогу к селу Соболево. Об этом сообщил глава района Андрей Воровский в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел из-за подъема уровня воды в реке Средняя Воровская. «В зоне подтопления 16 придомовых территорий, 65 человек, из них 5 детей. Размыты два въезда на водопропускном сооружении на единственной дороге к селу Соболево вблизи реки Средняя Воровская. Зафиксировано частичное разрушение въезда к мосту на улицу Ключевая», — доложил глава района, добавив, что во второй половине дня в случае положительного прогноза управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на мосту и водопропускных сооружениях начнутся восстановительные работы.

Ранее в этот же день стало известно, что уровень воды в реке Большая Воровская на полуострове Камчатка поднялся до опасной отметки в 342 сантиметра.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      В аэропорту европейского города произошел взрыв

      Военный эксперт рассказал об особенностях российской трехтонной бомбы

      В российском регионе захотели сделать обязательной регистрацию домашних собак

      Звезде «Брата-2» заблокировали счета из-за долгов

      В Госдуме ответили выступившему против участия россиян в НХЛ Гашеку

      На Украине оправдали выход из Угледара

      На Западе рассказали о «чувствительных технологиях» трофейных Leopard

      Осужденный на 12 лет колонии за коррупцию бывший российский министр попросил об оправдании

      Россиян призвали покинуть Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше