Единственную дорогу к российскому селу размыло из-за паводка

Паводок размыл единственную дорогу к селу Соболево

На Камчатке паводок подмыл единственную дорогу к селу Соболево. Об этом сообщил глава района Андрей Воровский в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел из-за подъема уровня воды в реке Средняя Воровская. «В зоне подтопления 16 придомовых территорий, 65 человек, из них 5 детей. Размыты два въезда на водопропускном сооружении на единственной дороге к селу Соболево вблизи реки Средняя Воровская. Зафиксировано частичное разрушение въезда к мосту на улицу Ключевая», — доложил глава района, добавив, что во второй половине дня в случае положительного прогноза управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на мосту и водопропускных сооружениях начнутся восстановительные работы.

Ранее в этот же день стало известно, что уровень воды в реке Большая Воровская на полуострове Камчатка поднялся до опасной отметки в 342 сантиметра.