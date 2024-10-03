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22:31, 3 октября 2024Мир

В США оценили запас дальнобойных ракет

Пентагон заявил об ограниченном запасе дальнобойных ракет США и их союзников

Фото: Unsplash

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх высказалась о числе дальнобойных ракет на складах США. Ее слова приводит РИА Новости.

Сингх заявила об ограниченном запасе дальнобойных ракет США и их союзников. «Мы всегда должны оценивать собственную боевую готовность, когда принимаем решения», — отметила она на брифинге.

Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS активно обсуждаются американскими властями. Однако представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер ранее отмечал, что Киеву не нужно разрешение Вашингтона на удары вглубь России только в том случае, если они используют свое оружие на своей территории.

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      Марина Совина
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