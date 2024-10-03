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10:13, 3 октября 2024Мир

В США признали преимущество российских самолетов над переданными Украине F-16

BI: генерал-майор армии США Дэвис заявил, что F-16 уступают российским самолетам

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переданные Украине истребители американского производства F-16 сильно уступают российским боевым самолетам. Об этом в интервью американскому журналу The Business Insider (BI) сообщил генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис.

«Даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины», — заявил отставной офицер.

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По словам Дэвиса, при любом оснащении F-16 системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и боеприпасами эти истребители все равно останутся крайне уязвимы для российской авиации.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что подготовка пилотов истребителей F-16 недостаточна для получения даже временного преимущества в воздухе.

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      Глеб Бажуткин
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