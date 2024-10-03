В США возникли проблемы с говядиной для гамбургеров

Reuters: на фоне забастовки портовых грузчиков в США могут подорожать гамбургеры

Забастовка американских грузчиков в портах восточного побережья страны и побережья Мексиканского залива препятствует импорту говядины, ставшему важным на фоне проблем с поставками на внутренних рынках, что может привести к вынужденному переходу производителей фастфуда на местное сырье и подорожанию гамбургеров. Об этом пишет Reuters.

В материале отмечается, что проблемы с говядиной начались в США после того, как сильная засуха и высокие цены на зерно вынудили владельцев ранчо распродавать скот. На фоне этого Австралия, Бразилия и Новая Зеландия резко нарастили поставки этого вида мяса на американский рынок. Теперь же из-за протестов в портах эксперты предрекают «либо нехватку некоторых продуктов, либо рост цен, либо и то и другое».

Импортеры заявляют об имеющемся у них запасе говядины на неделю. Если же забастовка продлится дольше, расходы ресторанов быстрого питания, которым придется обратиться к отечественным альтернативам на рынке, вырастут и в итоге могут быть переложены на потребителей.

Аналитики JPMorgan ранее указывали, что забастовка будет обходиться экономике США в пять миллиардов долларов ежедневно. Ситуация оказалась серьезной, поскольку инфраструктура портов в стране не рассчитана на то, чтобы переместить выпадающие экспортно-импортные потоки на западное побережье. Бастующие докеры требуют повышения зарплат и ограничения автоматизации работы.